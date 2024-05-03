台灣25歲女子呂侑珉（Yu-Ming Lu）最近在澳洲布里斯本失蹤，澳洲昆士蘭州警方官網貼出公告，希望民眾協助提供線索。所幸今早警方說，已經尋獲呂侑珉，而她失蹤的原因也隨之曝光，疑似是遭詐騙，但在離澳前被攔下接回。

先前傳出，出國遊學的呂侑珉在澳洲失蹤，而她最後一次現身，是在4月29日晚10時20分左右，地點是碼頭街（Wharf Street）的學生宿舍。據了解，她是因為受詐騙，原本打算從澳洲離境，前往某東南亞國家，所幸人還沒上飛機，就在機場被警方攔截。

隨著詐騙案頻傳，駐澳洲代表處提醒旅澳國人，請依「#詐騙防範對策123」口訣，保護自身權益，遵守「1聽、2掛、3查證」原則：

1. 聽：看清楚對方說什麼。聽、讀到「匯款」、「提供個資」等即屬可疑，提高戒心。

2. 掛：找理由推拖來掛掉電話／關閉簡訊，先冷靜情緒，切勿馬上照著指示辦理。

3. 查證：

（1）開啟各該機構或公司之官方APP（經過Apple Store／Google Play審查合格，多一層保護）複查。

（2）搜尋相關機構／公司官方網頁或利用「Reverse Australia」等反查詢服務辨識來電及詐騙可能係數。

（3）洽澳洲境內各反詐騙專線、報案專線或我駐外館處協助。