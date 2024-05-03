大陸美食在台遍地開花！為何滿街都是酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽？【中時財知道】EP7 @Wantrichchinatimes

隨著大陸社群平台盛行，當地小吃在台灣也逐漸流行，有網友發現，現在夜市隨處可見大陸平價小吃「肉夾饃」，他認為吃起來很普通，不解為何在台灣瘋狂開店。話題掀起討論，有網友覺得很好吃，直呼在大陸吃過後就念念不忘；也有人嫌外皮又硬又刺會刮嘴、肉很柴，不會想再買，兩派人馬吵翻。

一名網友在批踢踢發文表示，之前看一些大陸吃播常常提到陝西的肉夾饃，他在上海吃過1、2次，一份大約13人民幣左右（約台幣58元），不過覺得口味很普通，不難吃但也稱不上好吃，最近這幾年卻發現台灣開了很多家店。

話題曝光掀起討論，有網友直呼很好吃，缺點就是貴了點；也有人說在大陸吃過就念念不忘，但台灣的學得不像，吃起來跟陝西的差很多。

另有一票網友不買單，覺得肉夾饃就像烤的刈包，不過皮超硬又刺會刮嘴，「吃過一次覺得超難吃，餅又乾、肉又柴，可能我吃到的是雷店，但真的不會想再吃。」