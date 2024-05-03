金門縣副縣長李文良(左)自南投縣政府督學鐘美月(右)手中接下傳遞象徵著希望、勇氣與決心的聖火，接續在全國各地燃燒、傳遞著正能量。（圖／金門縣教育處提供）

2024全國身心障礙國民運動會將於5月25至28日在南投縣盛大登場，大會聖火今（3）日上午傳抵金門，並於金湖國中大門口舉行傳遞儀式。副縣長李文良歡迎南投縣聖火隊的到來，並親自接下傳遞象徵著希望、勇氣與決心的火焰，接續在全國各地燃燒、傳遞著正能量。本屆地區共有21位選手代表出征，將在田徑、羽球、地板滾球、特奧滾球等賽事中為金門爭光。

李文良表示，南投縣與金門有著十分深厚的情誼，也非常榮幸成為本屆聖火交接初登場的縣市。金門在上屆2022年全國身心障礙國民運動會中表現不斐，共奪得5金、2銀、五銅、4個第四名、1個第六名的優異戰果，其中蔡宏章F34級鐵餅、林泊霆F37級跳遠等2項競賽更是破大會紀錄、破全國紀錄，也期盼本屆代表地區出征的21位選手能再創佳績，為縣爭光！

南投縣政府督學鐘美月代表承辦縣市參與本次聖火交接，她表示，本次運動會共計辦理田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、輪椅籃球、保齡球、射箭、地板滾球、射擊、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速等多項比賽，預計各縣市將有近6000名的隊職員齊聚南投同場競技，屆時也安排專車給各縣市政府使用，期望在競賽的同時也能一同暢遊南投。