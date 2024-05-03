年初「瘦肉精事件」讓中央、地方一再槓上，行政院副院長鄭文燦3日到台中視察並與台中市長盧秀燕相約吃鍋，媒體問及是否代表「冰釋前嫌」？鄭文燦說，「上架的都可以放心購買，餐桌的都可以安心享用」是食安最高目標，需要中央和地方攜手合作，同心維護，完成該目標。

台中市2月爆發台糖安心豚梅花豬冷凍肉片檢出「西布特羅」爭議，讓中央、地方多次槓上。鄭文燦3日與盧秀燕相約吃鍋，視察時被媒體問及忘記先前食安問題了嗎？瘦肉精事件是否算「冰釋前嫌」？鄭文燦說，食安問題關係到國人的健康，不分中央地方都是全力以赴。

他並說，大家都知道食安稽查人員是非常辛苦的，食安的保護網包羅萬象，希望最終可以達成「上架的都可以放心購買，餐桌上的都可以安心的享用」，這亦是食安的最高目標。這不僅需要食安五環持續投入，需要全流程的管理，更需要中央和地方攜手合作，同心維護食安，完成這項目標。

媒體也問鄭文燦，來視察台中會展中心西側是否也代表行政院支持台中會展中心的建設？鄭文燦說，台中市是中台灣工商活動的重心，特別是中彰地區是台灣精密機械的聚落，大肚山底下50公里長可謂是智慧機械製造的園區；台灣是全世界第五大工具機出口國、第七大工具機的製造國，台灣工具機在世界上有名，CP值很高且得到很大的肯定，會展中心也非常需要類似傳統產業、高科技電子業跟工商活動的展覽處所，是非常有價值的投資。

鄭文燦說，會展中心由中市府提供土地，經濟部編列預算，因為營建成本略有增加，預算從42億上修到60億，行政院已在今年3月核定計畫，希望交給中市府代辦，希望早日動工、完工。另，中央對台中的支持非常清晰，包括中捷藍線、綠線、海線鐵路雙軌高架化都會得到支持，另外針對中科園區二期的擴建也在推動當中，希望能夠早一天取得土地，讓高科技可以繼續在台中擴大，總之，台中各方面都在成長，希望未來台中市的建設可以發展得更好。