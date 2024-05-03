宜蘭縣今年的電動機車補助新增外送員、機車租賃業專案，縣長林姿妙試騎乘電動機車，希望縣民可以響應汰舊換新。（李忠一攝）

宜蘭縣政府今天（3日）公布今年度老舊機車汰舊換新補助方案，加上環境部、經濟部的補助，縣民最高可獲得2.38萬元補助，還新增外送員、機車租賃業專案補助；考量民眾有再次購車需求，在2020年底前曾請領過補助的民眾，也可再次申請補助。

宜蘭縣雖然是在3日公布今年度方案，但補助期程可回溯自今年1月1日，補助額度以1000萬元為限，用罄即停止補助，宜蘭縣環保局說，過去每年的補助款也是1000萬元，約用掉500萬至600萬元，1000萬元補助應足夠。

環保局表示，縣民報廢2007年6月底前出廠的機車後購買電動機車，搭配中央補助後，中、低收入戶及原住民每輛最高補助2.38萬元，一般民眾最高補助1.78萬元。如果是新購電動機車，無報廢老舊機車，中、低收入戶及原住民每輛最高補助1.7萬元，一般民眾最高補助1.3萬元。

環保局表示，今年度針對機車租賃業、外送員推出「高度使用燃油機車者專案補助」，機車租賃業最高補助1.58萬元，外送員最高補助2.08萬元；外送員申請補助須提供購車前1年內外送接單達1000筆的紀錄。

電動機車補助行之有年，環保局每年補助也會依民眾意見調整、改進，環保局說，過去電動機車只能申請補助1次，但機車常有再次購買的需求，因此今年度也放寬申請條件，2020年底前已請領過補助款民眾，今年也可再次申請補助。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣重視環保，積極走向「淨零碳排」之路，今年也新增補助專案、放寬民眾再次申請補助，鼓勵縣民響應汰舊換新，讓大家透過綠色運輸減少對環境的傷害。