苗栗縣育達科大榮獲國家圖書館學位論文開放獎。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

國家圖書館月前舉辦「2023年台灣學術資源能量風貌報告發布會」，苗栗縣育達科技大學榮獲學位論文開放獎，校方代表在會中接受頒獎並公布2023年國圖典藏之學術期刊、學位論文等，讀者使用資源之風貌報告，表揚期刊出版單位送存、學位論文電子授權及開放利用之貢獻。

學位論文為各大學院校最重要的學術資源之一，為提升學位論文之品質，育達科大自2022學年起制訂多項檢核機制，務求符合系所學術專業並顧及學術倫理，同時鼓勵學生於台灣博碩士論文知識加值系統立即公開論文全文，積極展現學術研究成果。本校已連續兩年因論文全文授權率達100％獲國家圖書館頒發「學位論文開放」貢獻感謝狀，顯見本校學生樂於分享研究成果，對於共同推動學術傳播具高度共識，持續累積學術能量。

依據國家圖書館2023年台灣學術資源能量風貌報告統計，育達科大資管系林俊達副教授指導的吳玟龍同學「以資料分析探討電影行銷要素對觀影者選擇之影響研究」一文，獲當年度論文下載次數最多之第2名，截至目前為止下載次數已突破千次，顯見本校學位論文雖不以量取勝，但論文品質沒有妥協空間。

育達科大資圖長張宏淵博士表示，學校圖書館始終秉持協助完整典藏國家圖書文獻的理念，每年將校方產出的學位論文全數送存國家圖書館，並積極鼓勵學生開放授權，此次獲頒學位論文開放獎，顯見學校學生樂於分享研究成果，讓知識廣為傳播。未來學校仍會持續鼓勵學生展現研究成果，把關學位論文品質，為推動學術發展盡一份力。