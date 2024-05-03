台中5億賴姓高中生命案涉偽造文書部分，台中地院3日開庭審理，被告夏朝源一反過去沈默，激動地表示，登記結婚、共同生活是兩人共同決定，質疑要多深厚的感情基礎才能結婚？一度嗆法官詰問「很好笑」，並強調婚姻自由，以文字獄反對「很荒唐」；他在最後陳述說，若判他有罪，就是他與賴生都有罪，受輿論影響的判決，用外人眼光審視很「不厚道」。

賴生去年5月間與夏男登記同婚後墜樓身亡，夏朝源父子被控謀財害命，殺人部分不起訴，經再議，台中高分檢發回檢方續行偵查；夏涉「假結婚」偽造文書部分，台中地院今天開庭審理，全案辯論終結，審判長林依蓉當庭諭知，全案將於6月28日上午11時宣判。

檢、辯及被告針對調查證據、證人證詞及書證等均無意見。夏堅稱，與賴生有結婚真意，賴父早年就將房產登記給賴生，怕財產落他人之手，才找當代書的夏父辦「不動產見證契約」，賴生很宅，而他當時有在準備地政士考試，兩人至登記結婚前約見面20次。

夏當庭多次強硬、激動回應，法官詰問為何辦「不動產見證契約」後，還與賴生連繫？夏稱：「妳講這個就很好笑了！」，他家以土地開發為業，拜訪每個客戶都是一樣的角度。

至於賴父身亡後，兩人見面幾次？夏激動回覆說，3次，但每人對結婚主觀感受不一樣，什麼叫做「結婚真意」，他認為賴生有此意，才會問詢去登記結婚，兩人基於共同生活，自由意識去登記結婚，他批評外界總是帶偏見，並質疑要多深厚的感情基礎才能結婚？兩人的婚姻自由在哪裡？結婚難道要讓大家公投，看有無結婚真意。

至於為何急在賴父出殯日登記結婚？夏多次強調說，因為喪事發生爭議，怕賴緊張才去找他；賴稱住家裡不安全，他認為那是賴想結婚的抱怨，賴已過世，不能為一個人死亡的正義，去就找另一個人負責的不正義，不能以文字獄的方式去揣測他人的想法。

檢方則稱，賴夏兩人沒有感情交往基礎及親密互動，賴生當時父喪傷心欲絕，一般人不會辦結婚；賴生高中未畢業、性向喜歡女生、涉世未深，認定夏深知生賴家庭等背景及壓力，預謀慫恿賴生辦結婚，而且登記婚過程穿拖鞋、頻抓頭，可見沒有喜悅之情、焦慮不安。檢察官強調，夏了解法律，有備而來，婚姻除符合法律外，也有一定本質及基礎感情。

至無科刑範圍，檢方說，夏毫無悔意，請求適量判刑；夏委任律師則稱，若法官判決有罪，請求量處易科罰金。

庭後，夏快步離開法院，聲援賴生民眾一路緊隨飆罵：「「胡說八道」」、「回頭是岸」，民眾說，要求夏為自己的行為負責，趕快自首。面對責難，夏視若無睹、無表情，由律師陪同搭計程車離去。