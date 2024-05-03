4月3日花蓮大地震造成許多災損傷亡，台中市各界募款已近2000萬元，台中市長盧秀燕3日到清水區紫雲巖，肯定廟方發揮愛心，率先捐款千萬元賑災，近期內她將帶著善款親自交給花蓮縣政府，傳達台中人對花蓮的關心與愛心。

盧秀燕表示，4月3日花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，全台有感，各地陸續傳出災情，其中以花蓮最嚴重，重建漫長且艱辛。台中和花蓮縣等縣市有姊妹情誼，因此號召幾個縣市一同發起協助花蓮重建，尤其紫雲巖率先登高一呼，捐出1千萬元賑災；另還有很多宮廟、慈善會與公司行號，甚至牙醫診所紛紛響應，截至目前，善款已累計近2千萬元。

盧秀燕指出，這次花蓮賑災是台中各界的愛心，她近日將親自前往花蓮，將大家的愛心善款、物資或協助方案，與花蓮縣政府對接，感謝大家的大恩大德，盼花蓮災情早日平復、重建完成。

市議長張清照表示，宗教團體是穩定人心的重要力量，此次清水紫雲巖熱心響應強力跟進，宣布捐贈善款千萬元挹注花蓮賑災基金，感謝主委吳勝隆及廟方全體幹部發揚觀世音菩薩慈悲為懷的濟世精神。

清水紫雲巖主委吳勝隆說，廟方長期秉持佛祖護佑鄉親、照顧信眾的救世精神，關懷弱勢團體並提供急難救助，回饋社會、造福地方。此次花蓮地震災情慘重，委員會很快達成捐款1千萬賑災的共識，感謝市長盧秀燕前來見證，並協助將善款帶到花蓮送暖。

民政局指出，台中市宗教團體及相關單位捐款已達1986萬元，除清水紫雲巖捐贈千萬、台灣省慈意愛心會捐贈200萬，其所屬慈意愛心絃樂團9月1日也將於花蓮縣文化局演藝廳舉辦公益音樂會，以支持花蓮震災教育重建工作。

此外，北屯區松竹寺、南屯區萬和宮、西屯區惠來里福德祠、東區南天宮則各別捐助100萬元。北屯區軍福宮、軍功萬善祠及老六媽會共同捐助50萬，喨粒晶牙醫診所捐助30萬元，還有近50家宮廟分別捐贈1萬至20萬不等善款，各界全力發揮大愛，點滴匯聚，愛心不落人後，共同祝福災民儘快度過難關。