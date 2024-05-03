苗栗縣私立君毅高中與姐妹校日本德島縣立池田高校及京都洛南高校的師生，將在5月5日同步跨海攜手進行慈善義賣活動。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高中與姐妹校日本德島縣立池田高校及京都洛南高校的師生，將在5月5日同步跨海攜手進行慈善義賣活動。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

0403日花蓮大地震造成嚴重災情，苗栗縣私立君毅高中與姐妹校日本德島縣立池田高校及京都洛南高校的師生，將在5月5日同步跨海攜手進行慈善義賣活動，君毅高中將在頭份市尚順廣場設攤展售餐飲科師生製作的餅乾、資料／多媒科師生設計的花蓮意象文創商品，並由高中部及扶輪少年服務團的學生協助義賣商品，希望藉由義賣活動廣集社會各界力量，為花蓮學校的重建與弱勢學生提供實質幫助。

這次義賣活動獲得尚順育樂世界、君毅校友會、家長會、竹南千禧扶輪社及竹南、頭份地區商家積極響應提供場地、捐贈物資及善款。竹南千禧扶輪社社長葉仁傑強調，善盡社會責任、回饋社會是扶輪社的宗旨，對於需要援助的人事物，扶輪社始終不遺餘力。

君毅高中校長林慶旺表示，高中部前往花蓮進行探究實察行之有年，與花蓮友校建立良好關係，本次義賣所得，計畫全數捐給花蓮學校做為助學金，幫助家中因地震而經濟受困的弱勢學生，希望透過這次慈善義賣，表達關懷之意，為花蓮友校提供實質助益，加強校際合作，共同努力成長。

君毅高中與其日本姊妹校同步在日本舉行慈善活動，展現了國際間的深厚友情和對災區的深切關懷。這不僅是一場慈善活動，更是跨越國界的友誼與支持的象徵。