一年一度母親節即將到來，台中市警局特別舉辦一場防禦駕駛講習，邀請國立陽明交通大學的榮譽退休教授張新立，針對「交通安全」及「防禦駕駛」進行專業教學，吸引中市17所大專院校教官、教師及學生代表參與，不僅聚焦在提升每位參與講習學員的交通安全意識，與行車安全技巧，更讓身為人父及人母的每位學員及每位母親的孩子，都能將所學的交通安全觀念及守法態度繼續傳承下去。

台中市警交通大隊表示，本次講習內容主要強調「熟悉路權」、「遵守法規」、「我看得見您、您看得見我」、「謹守安全空間」、「利他用路觀念」等5大用路守則，教育駕駛人養成防禦兼備的好習慣，透過正確的用路行為，塑造正確的交通安全文化。

另外張新立教授也在課程中，加碼強調防禦駕駛的三大守則，包括「建立正確的安全態度」、「充實完備的安全知識」及「不斷學習累積經驗」，透過課程設計互動活潑，讓學員們積極舉手發問，與教授進行了深入的互動交流，讓學習過程充滿熱情，並有效提升參與者的學習興趣和宣導效果。

而交大這次舉辦的講習，不僅提升本市中興大學、逢甲大學、東海大學等17所大專院校的教官、教師及學生代表的防禦駕駛宣導能力，也進一步深化社會各階層的交通安全觀念，交大期望透過持續的努力，減少交通事故的發生，為市民創造一個更安全、更和諧的交通環境。