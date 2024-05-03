趙傳日前受邀前往新加坡參加《紅星大2024》頒獎典禮。（Mediacorp提供）

趙傳日前受邀前往新加坡參加《紅星大2024》頒獎典禮。（Mediacorp提供）

趙傳2024開春揭喜訊，去年底結束為期一年多的《人生大夢》世界巡演後，休息不到半年時間，他又將於5月11日於大馬雲頂展開全新巡演《給所有知道我名字的人》2024趙傳世界巡迴演唱會，為此近期除了全心投入練團彩排，更開啟「水陸雙棲」運動訓練肺活量及體能，包括游泳以及定點投籃。

趙傳前陣子因打籃球傷到左腳膝蓋造成半月板撕裂，傷勢恢復後不太敢盡情地打籃球，讓不能暢快運動的他一直覺得運動量不夠，因此決定採取游泳來補足運動量，笑說：「不能暢快的跑跳真的有些心哀怨，所以除了練投外，決定跑來游泳，而且游自由式既不傷膝蓋又能訓練心肺 ，一舉兩得。」更透露這次新巡演將跑遍各大城市，至於台灣何時開唱？他說：「還在跟公司討論中，希望明年能有機會唱回台灣。」

除了新巡演開跑，他日前受邀前往新加坡參加每年的娛樂盛事《紅星大2024》頒獎典禮，更現場演唱招牌歌〈我是一隻小小鳥〉掀起全場滿滿回憶殺；擔任表演嘉賓的趙傳原定演唱2首歌曲的組曲，沒想到全場歌迷大喊安可，寵粉的他為此特別多唱成名曲〈我很醜，可是我很溫柔〉，藝人朋友跟觀眾跟著大合唱，現場宛如他的個人演唱會，也是紅星大獎頒獎典禮開辦以來首次有歌手讓台下歌迷大喊安可，趙傳開心說：「之後有機會一定來新加坡開唱。」

趙傳更與這次一同擔任《紅星大獎2024》頒獎典禮的陳柏霖相見歡，兩人合照之餘更聊音樂創作，此外，此次拿下新加坡紅星大獎影帝寶座的實力派帥哥演員田銘耀也主動跑來跟趙傳合照，原來就是粉絲的他在拍攝《金色大道》時還重唱的趙傳的經典歌曲〈我是一隻小小鳥〉，也因此田銘耀一看到趙傳興奮不已，更與趙傳自拍合影留下紀念。

趙傳除了商演巡演忙不停，人氣超旺的他最近竟被詐騙盯上開了假冒的臉書帳號，而且這個假帳號還猖狂地到處傳訊息給粉絲要交換LINE及WeChat帳號，前陣子臉書帳號才被駭的他特別提醒歌迷：「請粉絲們要注意，這個英文名字的帳號是假的！詐騙真的無處不在。我本人不會私下要您的line、WeChat 帳號、或私訊。我只會分享我的生活與演唱影片給大家。大家別被騙了，幫忙檢舉並封鎖 ！」