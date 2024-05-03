由於通膨明顯下滑，歐洲央行已發出強烈暗示，將於六月開始下調創紀錄的4%政策利率。但政策官員越來越謹慎，避免做出進一步的承諾。

連恩說，歐洲央行應避免助長對降息的「不切實際預期」。他在史丹佛大學商學院的演講中表示，在高度不確定性的情況下做出利率決策的穩健方法，就是避免預先承諾，或對未來的路徑引起不必要的預測。

「特別是，從一次會議轉到下一次會議，從一次預測到下一次預測，這有助於積累更多資料，協助作出利率決定」。

連恩這樣的說法可能增強人們的預期，認為歐洲央行不會在7月的會議上再次降息，而是要等待9月發佈的新預測。

由於美國的通膨意外地強勁，投資者已減少了對歐洲央行今年降息的押注，他們現在押注歐央今年降息兩到三次，低於前幾個月的四次押注。

在周三，聯準會暗示利率不會進一步下調，此一動作安撫了投資者的緊張情緒。隨後美國股市在周四上漲。

連恩強調，在通膨預期下降的情況下維持利率不變，就是「實質利率的機械性上升」，而且以往升息的影響仍在顯現中。

不過他也告誡，指歐洲央行面臨雙面的風險，過快降息無法壓低通膨至2%的目標；而過慢降息「可能讓通膨在較長的中期低於目標，以及在經濟中產生副作用，犧牲了產出、就業和投資」。