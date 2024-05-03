艾笛森今年第一季營業收入5.39億元，年增20.04%、季增1.46%；營業毛利1.36億元，年增10.74%、季增1.53%；營業利益0.22億元，年增16.71%、季增80.32%；本期淨利0.26億元，年增130.90%、季增520.43%；歸屬於母公司業主淨利0.27億元，年增117.65%、季增324.14%；單季基本每股盈餘0.19元，均相較去年同期的0.10元、去年第四季的0.04元成長，並寫下9個季度新高水準。

艾笛森今年4月營收2.10億元，年增21.42%、月增22.36%，創下近4年以來單月新高表現；前4月營收7.49億元，年增20.43%。

艾笛森持續深耕照明及車用模組成品應用市場，與終端消費者更緊密連結並朝向LED EMS廠邁進。艾笛森預估，車用今年可望逐季穩定成長，看好大陸電動車滲透率大幅提升，照明也受惠綠能題材續揚，公司今年度整體出貨量可望成長兩成，今年目標營收、毛利率持續成長，營運可望逐季成長。