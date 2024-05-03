投信這波再寫下累計連14日買超達466.24億元的紀錄，據統計，累計近14日投信買超第一名是世芯-KY（3661）買超達30億元，另買超聯詠（3034）等7檔各逾20億元 。

投信5月進入新募集的高股息ETF布建持股部位的旺季，帶動這波投信買盤力道增強，昨（2）日買超53.15億元，累計連14日買超達466.24億元，買超金額第一名為世芯-KY，買超1,008張、金額30.06億元，因而推升這波世芯-KY股價由底部上揚。

此外，買超聯詠、聯強、長榮航、國產、台灣大、群益證、世界等各20億～26億元以上。

另對日月光投控、力成、達發、健鼎、京城銀、長榮、大聯大、遠傳、旺矽、中華電、東元、元大金、啟碁、士電、美時、群光、保瑞、瑞儀、京元電子、聯電、致伸、健策、弘塑、華固、新普、和碩、美利達、崇越、高力等，買超都在10億～20億元之間。

投信買超股多以高殖利率股為主，就產業或概念股來看，仍以AI股為最大宗，另也分散在重電股、營造股、生技股、奧運股等。