作為台北市重要的金融商業中心，中山區近年都更危老案大爆發，城市翻轉正迎來百年一見的機遇。除了南京東路與民生東路兩條東西向經貿大道，南北軸心松江路沿線更匯集了多達 10 個以上的重磅級商辦改建案，六福集團酒店式豪辦、東元總部大樓、國泰松江大樓、力麒松江總部大樓、元太廣場地上權案、國泰國建大樓都更、華泰飯店危老…等，千億量體改建計劃接連啟動，結合未來一殯遷建的重大利多，更將全面翻新整條松江路沿線市容，成為置產含金量最高的熱門路段。

馥鈺行銷團隊業務部經理梁睿超指出，松江路位處中山區城市翻轉的黃金中軸線， 盤䠇台北交通正核心，近鄰國道一號圓山交流道和建國高架、新生高架、市民高架閘道，更加快速與其他區域串聯。未來隨著沿線大型辦公都更案相繼落成，勢必大幅拉抬當地辦公室與住宅的租金行情並推升房價，以目前相對低基期的價位， 補漲潛力最被看好。

大家地產近期推出的「松江.阡語」預售案，座落於松江路靜巷，大環境享國際級街廓的機能便利，同時坐擁捷運「松江南京站」及「行天宮站」的三捷核心，鄰近中吉、一江、中原、樹德公園，繁華與綠意兼具，如此稀有地段條件，精心規劃 23~32 坪，戶戶雙面採光2~3房的「精緻都心宅」，吸引區域內具經濟實力企業主、高階主管和專業背景的青壯世代認同。

梁睿超經理表示，中山區除了極少數豪宅，精華區新案單價大多落在每坪120~140萬元，遠低於大安與信義區的每坪170~200萬元，也明顯落後於鄰近的松山與中正區的每坪140~180萬元，從未來成長性與可預期的增值空間，成為近期置產買方積極卡位的另一項重要原因。

「松江.阡語」僅規劃 40 戶，均質純住宅社區，基地面寬超過 45米，雙面臨路、戶戶享大面寬邊間採光，戶戶雙衛浴，3房則有寬敞的陽、露臺，為市中心相當稀缺的產品。建材採YKK日系鋁窗、德義精品衛浴、日本大建門及靜音木地板等高檔配備。

為確保建築物的結構安全，「松江.阡語」申請耐震標章認證，從耐震設計規劃審查到結構工程的品質監督，全程都受到 TABC 台灣建築中心特別監督團隊的審核與監造，透過第三方公正單位駐地監督與稽查，用最嚴謹的態度徹底落實居住安全。

【松江.阡語】

接待中心: 台北市中山區南京東路二段 157號

貴賓專線: 02-8792-3588