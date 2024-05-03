403強震重創花蓮，房屋、建設多處倒塌，觀光大受影響。觀光署日前祭出振興花東方案7月上路，遭業者批「太慢」，對此，行政院副院長鄭文燦3日表示，融資部分即日期就由公營行庫優先承作，應該會從6月開始旅遊補貼，若一切就緒，希望國人也能夠支持花蓮，多到花蓮來旅遊。

為幫助花蓮復興，行政院日前通過「0403震災復原重建方案」，包括公共設施搶修及重建、民房災損安置及重建、產業振興與其他保險補助及就業協助方案等，總經費需求約285.5億元。其中，交通部投入近40億元整建鐵公路系統、提供災民入住花蓮旅宿業的補助等，以災後重建為優先，觀光署規劃的旅遊振興方案則於7月上路，令不少旅宿業者認為「太慢」

鄭文燦3日赴台中視察，會前接受媒體聯訪表示，昨天已開紓困振興座談會，很多不同業者反映，目前消費信心尚未恢復，希望各種紓困，融資和旅遊補貼方案盡早上路。

鄭文燦表示，融資部分即日起由公營行庫優先承作，旅遊補貼由觀光署農業部推動，爭取最短時間內啟動，因下清水橋預計5月底才能修復，大客車和遊覽車才能通行，應該會從6月開始旅遊補貼，若一切就緒，希望國人能夠支持花蓮，多到花蓮旅遊消費。