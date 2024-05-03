身分證可望單列族名！依現行姓名條例規定，原住民就算回復傳統姓名，仍要與中文並列，立法院內政委員會2日初審通過「姓名條例部分條文修正草案」，未來原住民可於身分證等文件上單列族名，原民會主委夷將．拔路兒3日受訪時表示，一旦法律通過上路，一定會馬上去改。

夷將表示，在他約在1997年兼任原住民族委員會委員時就主張過要單列族名，允許可以用原住民族的書寫系統命名，但當時配套不完整且與姓名條例扞格，2日內政委員會順利通過初審，一旦姓名條例上路，「我一定會馬上去改」。

針對4月3日地震，原民會除了爭取0.93億元用來協助原民災後重建外，也爭取3000萬元推動花蓮部落旅遊振興計畫，夷將說，原住民人口最多的地方就是花蓮縣，許多族人財務受影響、旅客可能也不敢赴花蓮觀光，盼透過預算協助貸款寛限、設備更新及部落旅遊宣傳等，也會透過行銷讓遊客知道去花東旅遊的安全性。