蘋果為了吸引用戶舊換新，每隔一段時間會透過官方「Apple Trade In換購方案」調整價格，近日更新iPhone二手機回收價，罕見地沒有任何一款機型跌價，反而有5款機型價格逆勢上漲，值得一提的是，2016年推出的iPhone 7 plus還有1300元的殘值，令人相當驚訝。

iPhone二手機回收價列表。（翻攝蘋果官網）

與3月更新回收價格相較，這次5款不跌反漲的機型中，有4款是2022年9月上市的iPhone 14系列，其中頂規iPhone 14 Pro Max上漲700元最多，而iPhone 14漲200元，iPhone 14 Plus及iPhone 14 Pro則小漲100元。

至於2018年上市的5.8吋iPhone XS比3月回收價多了100元，來到4000元，而2016年推出的iPhone 7 plus也還有1300元的殘值。

特別提醒用戶，蘋果二手機回收價，還是要看機身是否刮痕或損傷來估價，不一定能折抵到官網公布的價格，需由專業人員鑑價。若用戶暫時不想選購新產品，也能換取等值的Apple Store禮品卡，未來想買其它新品時再使用。