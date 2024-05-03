證券自營商自行買賣部位連8日買超，累計買超146.14億元，統計，期間買超張數第一名為長榮航（2618）達3.33萬多張，長榮航擬將配發1.8元現金股利，以今天股價上漲1元至38元計算，現金殖利率超過4.7％。
投資專家分析，證券自營商自行買賣部位是操作公司自家資金，操作較偏向短線，且以買賣高殖利率股套現居多，在除息前低檔買進，待填息後逢高賣出，或常以低買高賣套利為主。
據統計，證券自營商自行買賣部位近8個交易日共買超146.14億元，累計期間買超張數3,000張以上有長榮航、陽明、中信金、國泰金、鴻海、中石化、華南金、榮剛、華航、台積電、長榮、南亞科、玉山金等。
上述個股中，除了對長榮航買超3.33萬張之外，對陽明也買超近1萬張，買超中信金及國泰金兩檔金控股各達5,000張以上，對鴻海、中石化及華南金也各加碼4,000多張。
觀察殖利率表現，長榮及中信金都達5％以上，長榮航、華南金、榮鋼及玉山金等，也有4％～5％之間，陽明、國泰、鴻海及華航等，最新殖利率約在3％～4％之間。
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