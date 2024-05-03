大陸福建海警今（3）日發布消息，稱在金門附近海域開展常態化巡查，並用紅線標示最新巡查路線範圍，距離大、小金門只有3.8海浬，第二度刻意用「擦邊」方式遊走在我禁止水域。

大陸海警在官方微博發文表示，在金門附近海域依法開展常態執法巡查，並用紅線標示最新巡查路線範圍，「將堅決維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全」。

根據海警艦艇編隊執法巡查示意圖，刻意用紅線標示巡航路線，距離大金門、小金門僅3.8海里。

紅色部分為禁止水域，藍色部分為限制水域。（取自海委會）

不過對比我海委會所發布，禁止、限制水域紅線座標，大陸海警的巡航路線座標已經進入限制水域（藍線），並且以「擦邊」方式，遊走在我禁止水域（紅線）範圍內。

事實上，大陸海警於上個月29日也曾在官方微博發文表示，「4月29日，福建海警位金門附近海域依法進行常態化執法巡查」並公布一段巡航畫面，海警人員手持廣播器大喊警告，「PP10083！你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果由你船承擔！」。

相隔4天，大陸海警再次出手，直接公布海警艦艇編隊執法巡查路線，幾乎與我方禁止水域「界線」高度重疊。