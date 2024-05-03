現在不少年輕人透過交友軟體找對象，一名女網友分享，她在醫療業工作，身邊都是女生，因此決定用交友軟體認識異性，希望能找到未來的男友，卻發現交友軟體上的男生有9成是工程師，讓她很驚訝，也引起網友討論。

一名女網友在Dcard上分享，她在醫療業工作，能認識的男生有限，最近開始用交友軟體，希望能認識好的對象，結果卻意外發現，交友軟體內10個男生有9個是工程師，讓她驚呼「現在滿地都是工程師嗎？」

貼文引起網友討論，「單身工程師就跟路邊的浪浪一樣多，只是路邊的浪浪會被人撿回家，工程師不會」、「我也是工程師，身邊都是男的，除了交友軟體真不知道哪裡還能認識女生」、「之前用交友軟體也發現，上面真的一堆工程師」。另有女網友留言分享，跟工程師男友在交友軟體上認識，現在穩定交往中，建議原PO可以多聊聊，看有沒有合適的對象。

根據戀愛交友App「SweetRing」調查，女生最愛的男友職業第一名是工程師，選擇工程師的61%女性表示，雖然工程師不善交際，也不太浪漫，但交友圈比較單純，相處起來滿滿安全感；第二名是工作穩定的公務員，第三名是金融經商者。