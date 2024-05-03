綽號阿樂的男子跟陳姓友人前年向一對越籍男女購買價值12萬元的安非他命，未料返家後發現安毒竟然是冰糖，阿樂氣得要命，找陳姓友人跟溫姓男子前往越籍男女住處討說法，溫男幫忙把風，另外兩人入室搶走越籍男女錢包，並分給溫男1.5萬把風費，因作案車輛遺留的菸蒂驗得溫男DNA，遭新竹地院判處有期徒刑3個月，阿樂與陳男兩人案件仍在審理中。

溫男為阿樂友人，温男與陳男2022年5月，到阮姓、何姓一對越籍男女住處，以12萬元購買安非他命約87.5公克，回家後發現阮、何所交付者竟是冰糖，阿樂遂邀集陳男、溫男等人，攜帶刀械、辣椒水等物，前往越籍男女住處尋仇，想討回12萬。

當天下午1時許到達阮、何住處，推由溫男在外把風， 阿樂、陳男即以破壞紗窗等強暴方式闖入該屋，陳男並朝阮、何噴灑辣椒水，阿樂再持刀械架住阮女脖子，喝令兩人交出內有16萬現金的黑色皮包及行動電話2支。阿樂與陳男取走財物旋離去，阿樂並從中分配1萬5000元給溫男作為其把風報酬。

阮女、何男報警處理後，經警調閱監視器影像，循線追蹤到阿樂等人駕駛的小客車，並採集車內遺留的菸蒂做DNA型別鑑定，鑑定結果與溫男的DNA-STR型別相符，始循線查獲。

新竹地院法官認為溫男受同案被告阿樂的邀集，不思理性解決糾紛，竟與同案被告阿樂、陳男以強暴方式使阮女、何男行無義務之事，依共同犯強制罪判處有期徒刑3個月。

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