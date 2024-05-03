交通部審查通過台南捷運第1期藍線綜合規畫案，環評日前也已通過；不過，台南市多位議員3日質詢時，指藍線原本規畫的「兵仔市站」突然取消，導致地方議論紛紛，讓在地民代及里長承受很大的壓力。市府交通局長王銘德回應說，鑑於原本規畫的「B03」（五王站）與「B04」（兵仔市站）距離太短只有450公尺，於是將兩站合併成一站「B04」（平實轉運站），並以空廊連接，方便民眾進出通行。

市議員林燕祝質詢表示， 台南捷運第1期藍線是目前進度最快的1條，根據交通部的審查意見，因原本規畫的「B04」兵仔市站與「B03」五王站，兩站距離僅450公尺，為免站距過短影響捷運效率，市府交通局評估取消兵仔市站，目前調整為10站，造成當地2個里長的壓力很大，也引發鄉親的高度關切。

林燕祝還認為，當地兵仔市場人潮多，卻放棄設站，這不是很矛盾嗎？捷運站本來就應該設在人口密集處提高搭乘率，便利民眾搭乘，如果只保留站址，未來有需要再擴充車站，建築成本是否提高？再次興建的過程也會造成交通的雍塞。

市議員朱正軒也說，台南捷運第1期藍線推動時，有在永康區中華里及勝利里活動中心舉辦過說明會，當時地方表達支持，也是考量有兵仔市站能夠就近造福鄉親；如今產生變化，讓鄉親非常錯愕，覺得當時的說明會有被騙的感覺。

朱正軒建議，兵仔市站因為距離前後站太近，因此在交通評估中被調整移除，為此前後站點位置應該設法往兵仔市靠攏，並且站點之間的步行空間、U-bike等公共運輸及停車空間等，都必須配套服務兵仔市，確保鄉親仍能安全便捷地使用捷運服務。

交通局長王銘德解釋，該站點並未放棄設站，而是調整平均站距，原本藍線有11站，因站距過於密集，因此減少1站。藍線在減1站後，同時全線重新檢視，目前站名仍未定，現有的站名都是網友自訂的，目前站名只以道路交叉路口暫定。

王銘德還說，原來規畫的「B03」（五王站）與「B04」（兵仔市站）很靠近，兩站距離僅450公尺，依交通部審查意見進行調整，拿掉「B04」，「B03」站則往南移，而「B04」原有的出入口保留，屆時將會透過空廊連接，讓大家能夠便利地走到原有的出入口。

林燕祝反問，那就是放棄「兵仔市站」嗎？王銘德澄清說，並沒有放棄，只是將兩站一起考慮，合併移到中間設1個站，以符合站距，該局還會再與地方溝通。

交通局表示，第1期藍線是台南第一條捷運計畫，預計2026年底前動工、2031年完工通車。