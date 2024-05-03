彰化縣警局表揚成功攔阻詐騙績優的銀行機構行員，頒贈可愛的刑警熊。（彰化縣警局提供／孫英哲彰化傳真）

詐騙訊息無孔不入，手法日新月異，第一線金融機構行員在攔阻詐騙中，扮演重要角色。中國信託銀行彰化分行蕭姓經理從去年至今成功攔阻詐騙22件，攔阻金額達1454萬餘元，可說是彰化縣警方打擊詐欺犯罪的最佳的夥伴。

「能攔阻1件詐騙，就能挽救1個家庭！」蕭姓經理攔詐經驗豐富，彰化縣警局近日舉辦座談會，邀請蕭姓經理向各金融機構分享阻詐經驗，解析如何識破日新月異的詐騙手法，以及詐團教導民眾的提匯款理由。

他鼓勵在場銀行行員，行員的工作不僅是協助民眾處置財產，更肩負重要責任跟使命，能攔阻1件詐騙就是挽救1個家庭，被騙的金錢，很可能是1個家庭的全部積蓄。第一線的金融機構行員多一些警覺、提醒、查證，或許就能夠防止1個家庭的破碎。

今年3月間，1名7旬蔡姓老婦人至中國信託銀行彰化分行欲臨櫃提領700萬元，稱是要投資股票及包紅包給家人，當時蕭姓經理獲悉後，聽聞蔡姓老婦人回復行員關懷提問的理由，立即判斷是遭詐。

蕭姓經理通知派出所員警前來協助勸導，經過員警耐心詢問提款目的，婦人始終不願再多加透露，員警進而通知家屬到場，家屬激動表示今年年初婦人也有到銀行提領大筆款項，差點遭到詐騙，在員警與行員積極攔阻才保住養老金。

彰化縣警局2021年至2023年間，結合轄內金融機構，攔阻詐騙匯款共2667件、攔阻金額達10億7263萬元。該局邀集轄內各金融機構參與座談，除表揚成功攔阻詐騙績優的銀行機構，頒贈可愛的刑警熊，也商討金、警聯合阻詐執行層面所遇到的難題，再檢討改進。