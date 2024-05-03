花蓮豐濱鄉月洞遊憩區位於台11線旁。（濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮強震，南區鄉鎮相對災情少，不過遊客量同樣驟減，豐濱鄉知名月洞遊憩區，是全台唯一在山洞內「乘船賞蝙蝠」的景點，現推出賞蝠半價優惠，還可團體預約，鄉公所邀請民眾前往東海岸，體驗在地獨特的生態與文化，盼能盡快復甦觀光旅遊產業。

鄉長邱福順表示，豐濱鄉有2處知名遊憩點，親不知子海上古道在強震侵襲下，休園至今，而月洞遊憩區雖渡過震害，但遊客量卻驟降，連帶影響豐濱鄉的旅宿業者、餐廳等都面臨人力裁減的壓力，苦苦支撐著，所以震後1個月邀請遊客到訪。

他說，鄉內新社梯田、消防栓消防局、月洞、石門班哨角、長虹橋及北回歸線景區也都已正常開放。

花蓮豐濱鄉月洞遊憩區是全台唯一在山洞裡「乘船賞蝙蝠」的景點。（濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

月洞位在台11線64.5公里處，為天然的鐘乳石洞穴，洞中雖無進出水口，卻因岩壁及底部累計而成的全，形成大約5公尺的池子，岩壁上到處可見倒掛在鐘乳石上的蝙蝠群蹤跡，還可見珍貴稀有保育類台灣無尾葉鼻蝠，洞穴環境添幾許神祕氣氛。

鄉公所公布，自5月6日至31日期間，行舟賞蝠半價優惠，原全票100元、半票50元；原團體票80元，都打5折，並開放16人以上團體預約，可透過電話03-878-1022有專人受理。

公所說，月洞遊憩區固定公休日外，每天營業時間自上午9時30分至下午5時閉園，登船前需穿著救生衣，小舟每次僅供8人乘坐，每趟次約10分鐘。