藝人余天的女婿Gary（陳鑒）涉嫌詐欺罪被收押，震驚外界。據悉，陳鑒當時秀出余天特助名片喊冤，余天得知後反駁，稱辦公室並沒有陳鑒的名字，很後悔當初把綺綺（余苑綺）嫁給他。

余天今（3日）感到相當心痛，回應本報：「綺綺過世後，我就很後悔，綺綺用生命幫他生了2個小孩，真的很不值得，當初我們答應太快了。」

余天說余苑綺跟陳鑒生孩子很不值得。（圖／FB@余苑綺）

據悉，陳鑒疑似是詐騙集團車手頭，手下擁有一批車手，上月30日行徑可疑，遭新北市海山警分局幹員逮捕，從身上查扣200餘萬元剛收回的贓款，陳鑒趕緊掏出余天特助的名片，否認從事非法勾當。余天得知後，稱辦公室完全沒有陳鑒的名字，猜測名片可能是陳鑒擅自到外面印的，感嘆余苑綺怎麼會嫁這種老公，「真的氣死人，他怎麼什麼事情都做得出來！」

陳鑒被逮後，網路有傳言余天可能事先已知情才會退選；對此，余天嚴正地強調事先並不知道陳鑒的所作所為，真的與退選無關，還飆罵女婿：「最好判久一點，做詐騙，可惡。」而陳鑒目前待在看守所兩天，心情平靜，閒暇時間就在準備自己的官司。