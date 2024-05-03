台灣進入少子化時代，信義房屋期望減輕員工負擔，因而大力推動生育補助，員工生育第二胎以上，就大手筆送出12萬！根據信義房屋內部數據統計，「生育互助金」福利於2013年推出以來，截至2023年底，共發出8,800萬獎金。信義房屋秉持「以人為本」核心理念，因為相信「人，是企業最重要的資產」，對同仁的重視與照顧擴及家人，希望同仁在工作衝刺時能無後顧之憂，除了生育補助，信義房屋提供擴及家人的「多元福利」制度，包含：團保、健檢、員工旅遊等等；在工作設計上也強調「高科技」：透過AI輔助作業，以數位賦能員工，提升工作效率之外，也讓同仁能更兼顧職場與家庭的多重角色。

育有兩名兒女的鄭思文，就領過12萬的生育補助。她是信義房屋公益忠明店店經理蔡侑臻的太太，除了是信義房屋的同仁眷屬、本身也曾在信義房屋工作，進入公司不到半年，就從公司眾多優秀的同仁中脫穎而出，奪得新人的最高榮耀新秀獎。但後續因藥物過敏，意外罹患可致命的罕見皮膚疾病，導致角膜黏膜遭到破壞，「當初在懷妹妹的時候，狀況特別不好，很感謝先生在工作之餘還要一打二、照顧家裡。」談起同年進入信義房屋的先生蔡侑臻，思文只有滿滿的感謝與信賴。

在鄭思文眼中，侑臻是一個好丈夫、好爸爸，平時對店內同仁也非常照顧，「他根本是職場上的爸爸！」也因為近年公司積極發展數位科技，打造許多行動化工具，若是臨時有緊急需求，用手機即可處理，讓侑臻可以兼顧家庭與工作，將家人和店主管的角色平衡的非常好。

信義房屋公益忠明店店經理蔡侑臻是家人眼中的好丈夫、好爸爸，近年公司發展數位科技，更有助他將家人和店主管的角色平衡的更好。(圖/信義房屋 提供)

剛剛迎接第二個寶寶的吉燕飛，是竹北台大店店經理羅晧宸的太太。他們已經有了一個可愛的女兒，現在也湊成了一個「好」字，組成幸福的四口之家。羅晧宸於2019年加入信義房屋，曾創下「信義房屋最年輕全國成交王」輝煌紀錄，愛好運動、擁有傲人六塊肌的他，曾獲得多項榮耀及多次媒體採訪，在信義房屋的五年期間，他從男孩成為了頂天立地的男人，並在信義找到了一生摯愛的太太。

吉燕飛回想當初認識的晧宸，打趣形容：「他就是有點浮躁，小屁孩的感覺！」如今晧宸已經是竹北台大店的店長，沉穩許多並領導一家分店的他，除了工作上的表現屢受肯定，也提供家人滿滿的安全感，是可愛女兒眼中最帥的好爸爸。

一個人的改變，家人最知道。吉燕飛分享，這些年晧宸的成長，家人都看在眼裡。公司提供完善的培育制度，協助業務同仁轉為主管職時如何領導一個團隊，讓晧宸從「熱血屁孩」成為帶店業績第一名的優秀店長。除了店務管理外，晧宸還發揮了信義房屋「手心向下」的分享精神，將專業和經驗傳承下去。

信義房屋秉持「以人為本」核心理念，提供多元工作機會與透明升遷管道、具競爭力的整體薪酬與福利制度，重視勞雇關係，給予同仁尊重與關懷，持續以多元面向吸引優秀人才與營造完善職場，並且將理念深化於同仁的教育訓練與職涯成長，提供平等機會並鼓勵同仁自我實現，使每位同仁能追求工作與生活平衡，在信義找到幸福，共同成就家業夢想。