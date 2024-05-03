遭柯文哲嗆公文不見「自己檢討」 資訊局長冷回1句

北市資訊局2日到議會專案報告，有議員關切前北市府發言人陳智菡數度於臉書公布市府各項公文，資訊局長趙式隆證實民眾黨人士手中的一些資料，現在市府已找不到，對此民眾黨主席、前台北市長柯文哲今(3)日再反嗆公文不見自己先檢討，回去認真找；趙式隆回應，部分備忘錄缺失可能是市府換屆造成，「至少資訊局本身不會朝陰謀論方向去思考」。

資訊局長趙式隆昨赴議會財建委員會報告，有議員質疑日前台智光爭議頻傳時，前北市府發言人陳智菡數度於臉書公布市府各項公文，「究竟是民眾黨議員索取資料，還是前市府在卸任時將公文攜出？」

趙式隆則回應，民眾黨人士手上的確有的一些資料，市府現在不但找不到，在向各局處索資、搜尋資料時，還發現一些應該存在的公文或會議紀綠消失了，少了哪些資料還無法完全確定。

對此柯文哲今(3)日反嗆，資訊局找不到公文，自己要先檢討，2022年電子公文達99.85％，其他縣市政府現在還可以說公文找不到，但在北市府這理由不能用，「除非電腦遭駭入，否則公文找不到自己回去認真找」。

趙式隆則再駁斥柯文哲的指控，直言無庸置疑，電子公文系統上有留存全部公文與附件，並無遺缺，但在配合檢廉調卷與議員索資過程中逐步檢視，發現若干邏輯上似乎應該存在之內簽或會議備忘錄並無資料。

他指出，又如民眾黨曾在媒體中多次提到費率，從 2280元降到2200元的過程，確實找不到相關完整序列書面資料，雖然傳輸費率核定的公文存在，但有關議價決策過程會議備忘錄卻付之闕如。

趙式隆說，作為比較基準，目前市府就CCTV案與承商7次議價，均有完整記錄並全程錄音錄影，前市府習慣作法或有不同，無法考據但也無不可。

趙式隆強調，由於市府換屆，加之北市資訊局曾經歷過一波近4成離職率的時期，當時主要承辦人目前均已不在局內任職，資料傳遞交接留存未臻完善也可能為原因之一，至少資訊局本身不會朝陰謀論方向去思考。

台北市長蔣萬安則說，台智光案檢調已啟動調查，北市府全力配合，且維持一貫而且非常堅定的立場，就是要釐清事實、調查真相，另外政風也已展開調查、配合檢調，相信檢察官一定會徹查到底然後還原真相。