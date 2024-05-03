最近美國政府發出旅遊示警，表示近期德國可能遭恐攻，提醒赴德旅客要注意安全。

《紐約郵報》2日報導，美國國務院周三將德國升級為二級（共四級），這是一項「提高警惕」級別（Exercise Increased Caution），並警告「恐怖組織繼續計劃在德國發動攻擊」。

美國旅遊警示共分4級，其中第3級建議民眾重新考慮旅行，第4級才是最高危險等級，也就是建議不要前往目標國家。

美國政府提醒，旅遊景點、交通樞紐、酒店、餐廳、俱樂部、禮拜場所、公園、體育與文化活動場所經常成為攻擊目標。美國國務院指出：「恐怖分子可能會在很少，或幾乎沒有警告的情況下發動襲擊。」

3月下旬，加拿大發出類似警告，建議旅客「由於恐怖主義威脅，在德國要高度謹慎」。

美國國務院建議旅行者前往「確定安全區域」，以便在發生襲擊時逃走，「制定行動計劃，知道發生恐怖攻擊或安全事件時，自己要去哪裡。」

事實上，德國是唯一在2024年收到美國提高旅行警告的歐洲國家，不過，摩爾多瓦除外，該國因鄰近烏克蘭與俄羅斯，而處於同樣的二級警告。