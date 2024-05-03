2026新北市長人選成熱門話題，頻被點名參選的台北市副市長李四川，雖表態身為「工程人」不喜歡選舉，但仍被外界視為熱門人選。國民黨議員陳明義今（3日）也表示，李四川最強！

針對2026新北市長選舉，陳明義接受《POP撞新聞》專訪時指出，有人常講想要2028先要有2026，新北市最大票倉，其實現在選舉感覺聲量比能力重要，黨的需求性比市民需求性更加合理化，但有無想過市民要什麼？他認為民眾黨黃國昌企圖心很強、開始跑基層，民進黨蘇巧慧為人謙和，沒有太大仇恨值，但國民黨會把她當成主要假想敵。

至於國民黨，陳明義直言，最沒有經驗的是李四川，但他是最「人和」、會最快整合藍軍支持者的人，且新北議員不分藍綠，都認為李四川很好。

節目主持人黃暐瀚詢問「藍營李四川、洪孟楷、林奕華、劉和然這四人誰可能最強？」陳明義回應，以選舉結果論，強的候選人會認為是李四川。