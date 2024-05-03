基隆市中山國小學校「山中好悦讀」社區共讀站於3日正式揭牌啟用，共讀站除了提供優質閱讀空間外，也和中山樂齡學習中心配合，成為社區學習資源中心。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中山國小學校社區共讀站山中好悦讀於3日正式揭牌啟用，共讀站除了提供優質閱讀空間外，也和中山樂齡學習中心配合，成為社區學習資源中心。教育處代理處長楊桂杰表示，共讀站開啟學校大門，讓學校成為社區居民學習及生活的一部份，以達到學校社區化、社區學校化的終身學習目標。

教育處表示，揭幕儀式由中山國小「鼓舞．舞動」打擊樂揭開序曲熱鬧迎賓，表演氣勢澎湃、磅礡震撼，讓人情緒激昂高張，充滿了力與美的精神鬥志，展現中山孩子們的獨特精神。接著由代理校長李瑞彬、校長劉汶琪帶領601班和501班孩子們一起「詩歌朗讀」及「蘇媽媽愛閱讀」活動，展現出中山孩子們能動能靜、文武雙全。

基隆市中山國小學校「山中好悦讀」社區共讀站於3日正式揭牌啟用，共讀站除了提供優質閱讀空間外，也和中山樂齡學習中心配合，成為社區學習資源中心。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處指出，「山中好悦讀」共讀站設計結合後山森林景觀融入室內，將圖書空間結合山的意象做階梯式緩緩抬升，並融合臥榻概念，打造輕鬆閱讀空間，提供師生互動之場域。

教育處說，共讀站從空間設計、結構補強、藝術妝點再到人文挹注，充分展現出學校團隊的用心，期盼讓學生、家長和社區居民及學生有如沉浸在山中林間，身心放鬆、遊悠自在的閱讀。

楊桂杰表示，教育處持續以深耕閱讀教育為方針，提升居民與學生閱讀興趣及素養，共讀站落成將以多元化閱讀模式經營，提供社區居民及全校師生優質的閱讀環境與空間。希望能讓更多學生、家長和社區居民享受閱讀的樂趣，一同悠遊書海，並共同建立一個熱愛閱讀的文化氛圍，共同邁向「全民閱讀、終身學習」的目標。