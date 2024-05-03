LINE早已是台灣人生活不可缺少的通訊軟體，先前官方宣布停掉頗受好評的LINE KEEP功能，讓許多用戶相當錯愕，近日官方調整停用的時間，從原先的7月31日延至8月28日下午1點，讓用戶有更多的時間轉移儲存的資料。

該功能免費提供用戶1GB的儲存空間，可以留存各聊天室的文字或語音訊息、照片影片、檔案文件等各式資料，如今該功能即將結束，用戶必須在這段時間將儲存的資料打包下載，轉移至其他儲存空間，包括Google或iCloud雲端硬碟。

截止時間到，該功能將會關閉且刪除全部資料，提醒所有用戶留意。LINE官方也提供打包下載的方法，分成「照片及影片」與「文字、連結、語音及檔案」兩種方式。

KEEP功能即將走入歷史，但「Keep筆記」功能仍可持續使用，只要搜尋Keep筆記，點進去就可以找到用戶專屬的一人聊天室。可以藉此記筆記、重要訊息和文件，但發送到裡面的照片、影片及檔案，就像其他聊天室一樣，若沒有另存至裝置內，會在大約兩週後失效。

如果是發送文字或連結等文字內容至Keep筆記，則可經由聊天紀錄備份功能，在有換機需求時復原。此外，Keep筆記也可以比照一般聊天室，釘選在聊天列表上方，方便查詢重要訊息。

備份LINE Keep資料的方法。（圖／LINE官方部落格）

備份LINE Keep資料的方法。（圖／LINE官方部落格）