副總統賴清德520就職總統，總統府宣布當晚國宴首次離開首都，移師台南市福爾摩沙酒店，籌備小組於今（3）日在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「第十六任總統副總統就職國宴菜色發佈」記者會，公布國宴菜單的六大關鍵詞以及七道主要菜色，除選用來自全台22縣市的食材外，甜點、飲料包括發跡台南的「茶之魔手」珍珠奶茶，台南知名霜淇淋店「蜷尾家」以及台北人氣甜點店「畬室」。

總統就職國宴籌備小組今（3日）也在福爾摩沙遊艇酒店舉行「好料國宴，黃金組合」記者會，公布國宴菜單，菜色設計融合六大關鍵詞「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」。

準總統賴清德就職國宴菜色曝光，飲品選用發跡於台南的手搖飲料店「茶的魔手」珍珠奶茶。(截自中天新聞直播)

總統就職國宴菜單曝光。(翻攝自中時新聞網直播)

第一道「永續啟航」， 當季蔬菜拼盤加五大族群沾醬，選用牛番茄、百合、白蘆筍、綠黃櫛瓜、雨來菇、龍鬚菜、桂竹筍，東泉辣椒醬、客家桔醬、白腐乳、te’nas、沙嗲醬。第二道，「在地紮根」是五大族群代表小吃，包括萬里地瓜金桔捲、艾粄、醉雞、吉拿富、酸辣蝦。

準總統賴清德就職國宴菜色曝光。(截自中時新聞網直播)

第三道「南國醬滷」，則是潮州滷水加台灣滷味，選用鵝肉、豆腐、花生、蘿蔔、玉米筍。第四道「客韻陳厚」是竹筍菜脯雞湯，珠雞福袋、老菜脯、放山雞、關廟煮筍、成功瓦盤鹽（二層鹽）。

準總統賴清德就職國宴菜色曝光。(截自中時新聞網直播)

第五道「原味純粹」，刺楤生態魚－黃錫鯛，配菜採用刺楤醬、山蘇、碗豆仁。第六道「老菜彌新」春梅排骨，是香草豬帶骨肋排、梅子、青芒果。第七道「百年飄香」，則是蝦仁飯，選用火燒蝦以及台農71香米。

準總統賴清德就職國宴菜色曝光，圖為選用黃錫鯛的原民風味菜色「刺楤生態魚」。(翻攝自中時新聞網直播)

最後在甜點、水果、飲品的部分，以「國際之光」主題，包括「蜷尾家」青土芒果脆皮雪糕、「玫開四度」Sweet Golden果醬、「畬室」麻油桂花夾心巧克力、「屏東佳冬農會」蓮霧、「創世紀農園」極光哈密瓜、屏東枋山芒果、「關廟農會」鳳梨、「允芳茶行」頂級精萃極品茶、台南東山咖啡、「茶之魔手」珍珠奶茶。迎賓小禮則是「強尼甜點工藝」的龍鬚糖，佐餐飲品包括：台灣OMAR威士忌、金門高粱、馬祖高粱、「威石東酒莊」WE系列輕紅酒W°4、冉冉茶室紅玉紅茶。

值得注意的是，國宴選用的食材、調味品，來自於全台22縣市。包括新北市的地瓜、台南市的綠竹筍和鳳梨、台中市的東泉辣椒醬等等。

賴清德總統就職國宴將首度離開首都，移師台南市安平區的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，該酒店也是賴清德在台南市長任內簽約的首個旅館BOT案，2022年7月賴清德以副總統身分出席開幕剪綵，別具意義。

記者會上也宣布國宴團隊成員，包括曾操刀友邦總統國宴、獲全國餐飲評鑑五顆星最⾼廚藝總監肯定的福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強，國宴總廚、福爾摩沙遊艇酒店⾏政總主廚陳有華，飲食顧問團則包括連續數年摘星、台菜經驗超過26年的⼭海樓⾏政主廚蔡瑞郎、⼭海樓主廚蕭勝章，和米其林綠星餐廳EMBERS主廚郭庭瑋，以及知名飲食作家蔡珠兒、⾼琹雯。

就職國宴的協辦團隊，包括來自南投的果醬品牌「玫開四度」、台南知名霜淇淋店「蜷尾家」創辦人李豫、台北人氣甜點店「畬室」創辦人暨主廚鄭畬軒，以及萬里酒莊主廚童世民。