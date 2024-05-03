台南楠西梅領賞螢季正式開跑，台南楠西區公所本週末將於梅領舉辦活動，開辦樹下音樂會、梅子酒DIY、農夫市集等活動，區公所將於週六（5／4）邀請樂者於伍龍賞螢步道前演奏薩克斯風，同日也請咖啡拉花冠軍梁其盛現場表演咖啡拉花技術。

台南5月正值螢火蟲出沒季節，楠西區公所開辦「2024台南楠西梅領賞螢季」，遊客只需線上報名登記，即可分梯次上山賞螢。台南觀旅局說明，楠西區公所逢週末將辦理賞螢季活動，規劃樹下音樂會、梅子酒DIY及農夫市集。而本週六下午3時將於伍龍賞螢步道入口處安排薩克斯風吹奏，及邀請曾榮獲「莫凡彼南開盃全國咖啡拉花創意競賽-冠軍」的梁其盛，表演精彩的咖啡拉花藝術。觀旅局補充，活動期間假日每梯次前100名入山賞螢者，就可獲得賞螢季限定蜂蜜1小瓶，現場也將提供限量脆梅予遊客品嚐。

梅嶺花旗木盛開。（圖／台南觀旅局）

台南市長黃偉哲表示，賞螢季今已邁入第19年，透過活動舉辦能增加民眾對自然生態保育的重視，讓賞螢生態能夠永續發展。黃偉哲強調，來到梅嶺，白天可以先上山賞粉紅浪漫的花旗木，品嚐在地美味料理，入夜賞螢火蟲，他邀請各地好朋友一起來感受大自然生態之美。

台南觀旅局長林國華表示，楠西區擁有豐富多元的農特產品，有「百果之區」的稱號。林國華推薦民眾白天可以先上山欣賞粉紅浪漫的花旗木，並至餐廳品嚐道地梅子雞、薑黃雞等料理，亦可安排至伴手禮店家採購在地農特產。楠西旅遊景點眾多，林國華邀請遊客白天順遊江家古厝、永興吊橋、玄空法寺、萬佛寺、龜丹溫泉、曾文水庫、走馬瀨農場、玉井、南化寶光聖堂賞花旗木等景點，來一趟充滿生態、美食、文化兼具的賞螢豐富旅程。