真實版「親子丼」上演，一名男網友分享，他的生父曾是同母異父大姊的前夫，但大姊和前夫離婚後，前夫竟跟丈母娘談戀愛，最後生下原PO，「前夫變繼父」的奇葩狀況讓大姊難以接受，也引起網友討論，不少人看了腦袋爆炸，但有網友表示，民法規定「直系姻親不得結婚」，原PO爸媽的婚姻應該無效。

一名男網友在Dcard上表示，他家上演真實版「親子丼」，關係圖超混亂。他的媽媽15歲未婚懷孕，生下了大姊，而大姊18歲時嫁給了一個27歲的男人，沒想到3年後大姊就離婚。

男網友表示，大姊離婚幾年後，媽媽談了一姐弟戀，兩人相差6歲，本來一切都還算正常，但問題就出在男主角是大姊的前夫，也就是媽媽的前女婿，這件事讓外公外婆很尷尬，更讓大姊難以接受，畢竟「前夫突然變繼父」，實在太詭異。

男網友指出，最尷尬的應該是他和大姊的兒子，兩人的輩分可以說是一言難盡，完全不知道要稱呼對方什麼，最後乾脆都直接叫名字。原PO也忍不住抱怨說「好亂的一家人，爸媽根本胡搞瞎搞！」

超亂族譜讓網友炸鍋，「我到底看了甚麼」、「我看到一半就看不懂了，各種家族稱謂在腦海中亂飛」、「這樣以後訃聞關係要怎麼排」。

後來有網友表示，原PO的父母婚姻應該無效，根據民法第983條1項1款規定「直系姻親不得結婚」，而且縱使姻親關係消滅也不得結婚。換言之也就是說，原PO爸媽過去曾是丈母娘與女婿的關係，即便女兒和女婿離婚，丈母娘仍不能與女婿結婚。