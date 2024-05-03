法國新世代航母雖小，但卻是超級航母之外最強大的航母。

法國正在推進打造「新世代航母」（PANG）的進程，打算2031年開建，並讓它在2030年代末服役。

綜合外電2日報導，在最新進展中，包括將核推進系統等「長製造期程品項」（long lead items）價值達6億歐元（近209億台幣）的合約授予法國海軍集團（Naval Group）、大西洋造船廠（Chantiers de l'Atlantique）和原子技術（TechnicAtome）。

新航母排水量預計為7.5萬噸，雖然比滿載排水量為4.25萬噸的「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）重，但遠比不上排水量達10萬噸的美國福特級超航母，也不如8萬噸的中方最新航母「福建」艦。而它將配備功率高達230兆瓦（megawatts）的先進核反應爐，以支援2—3條長90米，高速並精密複雜的電磁彈射系統（EMALS），還有導能武器等。

專案在於大增法國海軍戰力，重心放在大規模軍力投射、態勢自主，以及與法國戰略部隊無縫整合上。而法國新世代航母也將繼續使用「彈射起飛/攔阻索回收」（CATOBAR）系統回收戰機，這標示出法國海軍工程和海上戰略能力的重大發展。

而新航母艦載機除了32架下一代戰機外，還將包括2—3架E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機，以及尚未決定數量的艦載無人機。此外，新航母兩側將有升降機，載重量約為40噸，而飛行甲板將達3.9英畝（近1.6萬平方公尺）。

同時拜K-22新型反應爐之賜，由在功率達220—230兆瓦的能量推動下，航速可達30節。而新航母的設計將把海軍內部，還有與盟國間從軍備，一直到通訊和情報系統的相容性都納入考慮。預計未來包括飛行聯隊在內，新航母上將有約2,000名人員。