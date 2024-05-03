台中豐原高爾夫球場今年2月發生軌道車滑落意外，市議員鄭功進3日表示，台中有7座高爾夫球場，但市府從沒有派員到場稽查公安，萬一再度發生倒退嚕事件怎麼辦？台中市運動局指出，高爾夫球場目的事業主管機關是中央，由主管機關進行稽查，市府也會要求業者務必加強設施維護管理。

台中市議會今進行教育文化業務質詢，鄭功進指出，豐原高爾夫球場2月發生纜車倒退嚕事件，釀成5人受傷，該球場纜車已經使用好幾10年，市府相關單位竟沒有定期派員到球場稽查公安，台中有7個高爾夫球場，萬一再度發生憾事怎麼辦？

運動局長李昱叡表示，高爾夫球場核准設立權責在中央，經查豐原高爾夫球場為教育部於1987年核准設立，後再經教育部於2022年更新核發開放使用證，應屬准許設立與開放的中央主管機關權管。

李昱叡說，豐原高爾夫球場是私人球場，「私人出事情、就要私人負責」；鄭功進則大喊「這是公安事件，市府要有人去稽查，業者才會怕」，未來運動局要怎麼做，不能輕忽。

運動局指出，目前中央在台中核准有6座高爾夫球場，球場的目的事業主管機關在中央，未來若涉及在地業務如食安、消防、建物管理、體育活動籌辦等需求，將由主管機關進行稽查；市府也會要求業者務必加強設施維護管理，若事故發生，也需承擔後續企業責任理賠及和解事宜。