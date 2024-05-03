隨著消費習慣改變以及使用電子發票，創世基金會斗六院每個月發票銳減1萬張，單筆捐款更縮水，近年仰賴園遊會義賣募款，園遊會完全採園遊券消費，一張100元，今年將於5月25日舉行，是疫情解封後第2年恢復舉辦，有越南及印尼新移民媽媽們贊助母國的小吃義賣，數量有限。

創世斗六院目前滿床42床，到宅服務150個遍布全縣20鄉鎮市的植物人家庭，目前尚有8人排隊住院，服務量相當大。

斗六院長張曉蓉表示，收捐贈發票是創世的基本來源，但最近這一季少4萬5000張發票，平均1個月少1萬張左右，通常發票兌獎金額除以發票數，大約每收到1張可回收1元，但張數少的時候1張平均兌換不到1元。

張曉蓉說，植物人養護最大開銷是奶粉、尿片、抽痰管、手套等耗材，以斗六院安養42名植物人，一年養護經費3000萬元，這一季因發票銳減、單筆捐款也很少，財務缺口還差200萬元。

張曉蓉表示，希望民眾多多支持小額長期捐款，一個月捐100元，差不多是一個便當錢，1天只要3.3元，負擔不大，對於創世而言是細水長流的方式。

創世斗六院近年舉辦園遊會義賣募款為主要勸募來源，能提供產品義賣者可到場擺攤，今年有近70個攤位，從高端產品到銅板價的烤香腸都有，去年烤香腸攤大排長龍，今年也有印尼、越南的外配媽媽們提供母國特色餐點為植物人養護而義賣。

為鼓勵民眾提前購買園遊券，5張以上贈杏仁咖啡棒、7張以上送醬油擊多穀粥、15張送柑橘蜂蜜1000克，園遊券還可參加摸彩，有iphone15、純金項鍊、腳踏車，斗六市長林聖爵拋磚引玉認捐200張。

今年園遊會將於5月25日下午1點到5點在斗六膨鼠公園舉行。