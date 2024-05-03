林男因意外在加護病房昏迷躺了3個月，清醒後卻遭遇下肢肌肉萎縮癱軟在床，他不忍拖累家人，當時他唯一的希望就是讓自己重新站起來，因此勤做復健並搭配磁波治療。（宏仁醫院提供／葉靜美彰化傳真）

彰化1名20多歲林姓男子，因意外造成顱骨骨折、右手截肢，手術後在加護病房昏迷躺了3個月，好不容易清醒卻遭遇下肢肌肉萎縮癱軟在床，行動需仰賴看護協助的打擊，他不忍拖累家人，勤做復健加上磁波治療，終於重新再站起來，他也鼓勵其他病友不要放棄。

林男在清醒後開始做復健，家人幫他請了看護，1個月開銷要10幾萬，林男知道家裡沒有錢可以這樣燒，家人也無奈表示若他無法站起來，只能進機構，他不想拖累家人，更不想臥床一輩子，他說，當時他唯一的希望就是讓自己重新站起來。

宏仁醫院復健科主任黃怡寧收治林男，評估林男還年輕，復健動機也很強，因此擬定強化下肢、恢復行走功能的復健計畫，除給予復健治療，也搭配磁波治療，加強下肢肌力和核心肌群，加速復原。

林男配合療程，每天請看護多陪他在晚餐前後安排2次自主復健訓練，包括練習跪、蹲等姿勢，加強腿部肌肉訓練，加上院方安排的磁波治療，復健約1個半月，終於可以獨立站起來行走，他很感動，也希望病友都能早日康復。

宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎說，磁波是利用高強度聚焦式電磁場，達到肌肉收縮與放鬆的目的，可治療急性及慢性疼痛，促進骨折癒合，治療中風痙攣，具有快速強化肌肉組織，改善關節緊繃等功用。磁波治療臨床上常運用在銀髮族長者肌少症造成行走蹲踞困難、脊椎或膝關節置換術後肌肉無力、中風後肢體痙攣或偏癱、肌筋膜疼痛等及下背痛，五十肩，退化性關節炎等症狀。