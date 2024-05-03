前立委、藝人余天已故次女余苑綺的丈夫「Gary」陳鑒，本周二（4月30日）參與詐騙集團犯罪，當場遭新北市海山警分局幹員逮捕，並從身上查扣200餘萬元剛收回的贓款，陳鑒為脫罪，甚至出示余天特助名片，強調自己為國會助理。對此，余天怒斥反駁，並透露2位外孫已經2天沒有到學校上課，至今聯繫不上人。

余天透露，平時都與照顧2名外孫的外傭聯繫，但至今還聯絡不上，對方可能有交代不接電話。據了解，2位外孫也2天沒有到學校上課，他也很著急，下午會去對方家裡看看倒底是怎麼回事，也希望把小孩接回來照顧。

至於名片一事，余天氣憤表示，他辦公室根本沒有陳鑒的名字，名片可能是陳鑒自己去外面印的，感嘆說，二女兒怎麼嫁了這麼一位老公，真的氣死人，他怎麼什麼事情都做得出來！

回顧整起案件，新北市海山警分局文聖派出所，本周二（4月30日）偵辦詐欺案件時，設計一場甕中鱉，指導受害者陳姓男子如約面交，當場逮捕李姓車手，並循線前往板橋捷運站地下通道，將蔡姓收水手以及陳鑒壓制逮捕。

據了解，陳鑒落網時神情錯愕，緊接竟向現場員警曬出余天特助名片，不斷喊冤，「我只是投資虛幣，沒有犯法。」不過由於罪證確鑿，警方仍依詐欺、洗錢罪將他帶回偵辦，檢方聲押禁見獲准。