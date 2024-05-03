近來長輩群組瘋傳，稱日本研究指出「喝紅茶能預防骨質疏鬆」，到底是否為真？對此，敏盛醫院研究副院長江坤俊表示，這完全是錯誤的，除了該研究有缺陷外，紅茶還含有草酸，若大量飲用，草酸跟鈣結合，反而會影響鈣的吸收。他並提到，想要真正遠離骨鬆，應補充適量鈣片、補充維生素D及進行負重運動，才是更有效的方法。

針對網傳喝紅茶能防骨鬆，醫師江坤俊在《江P醫件事》中指出，其實衛福部食藥署過去就曾為此闢謠，但為何會有這樣的說法，主要在於紅茶含有一種名為「茶黃素」的成分，它屬於類黃酮物，具有抑制破骨細胞的作用，理論上能夠減少骨質流失。

然而，江坤俊強調，減少骨質流失並不等於增加骨密度，兩者的關鍵區別務必要了解。除此，他還提及，該項日本研究存在2大缺陷，其一是缺少人體實驗；另一是研究中使用的茶黃素劑量很大，若要達到研究效果，平均一個60公斤的成人，每天要喝20杯以上的紅茶。不僅難以做到，茶裡面還含有草酸，喝下去這麼大的量，草酸會與鈣結合，反而不利鈣的吸收。

想預防骨鬆，還是要做正確的事，江坤俊提醒，除了攝取足夠鈣質外，也要記得日曬或補充維生素D；另外光靠走路對骨密度無益，應做負重運動強化骨骼。他呼籲，最好從年輕開始存骨本，到了70、80歲才不容易罹患骨鬆症。