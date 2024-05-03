遠傳行動通訊業務穩健成長，在用戶穩定升級5G、合併亞太電信效益帶動下，第一季總用戶數年成長率達26.6%，5G月租型用戶滲透率突破39%，持續穩居業界之冠，不僅即將重回2023年底合併亞太電信前滲透率40%的佳績，並帶動2024年第一季行動服務營收年成長率達18.3%，締造自2021年第二季以來連續12季正成長。月租型用戶每月平均貢獻度(ARPU)持續穩居業界第一。

遠傳深耕數位轉型創造利多，2024年第一季新經濟營收年成長率達12%，獲利金額年成長21%，新經濟營收中，企業客戶端、個人用戶端占比分別為54%、46%。企業客戶端數位轉型需求強勁，智慧資通訊解決方案的營收與獲利年成長率分別為18%、30%；資安服務表現優異，營收與獲利年成長率分別為52%和61%。在個人用戶方面，遠傳friDay影音持續獲用戶青睞，營收與獲利年成長率分別為15%和26%；手機保險與帳單代收同樣表現亮眼，營收與獲利年成長率分別為12%和11%，挹注新經濟穩定成長。

在個人數位服務端，遠傳friDay影音持續祭出豐富的日韓獨家強檔、投資原創影劇，帶動2024年第一季全站付費用戶數、營收穩健向上。根據全球最具影響力的收視率調查公司尼爾森最新報告，遠傳friDay影音獲台灣OTT影音網站使用占比第三名，不僅領先Disney+、更為本土OTT之冠。

展望第二季，遠傳將加速整併亞太電信網路，並完成全台3G網路關閉、全面進入VoLTE（Voice Over LTE）時代，以提升用戶網路體驗、最大化網路投資經濟效益。此外，將藉由合併後擴大的行網、固網用戶數，帶動電信服務營收成長；並透過發展智慧資通訊解決方案、擴大開發企業客戶，加深新經濟業務成長動能；更將研發、投資並進，打造多元創新的數位加值服務。