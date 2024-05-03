余祥銓今（3日）在東森錄製新節目《Chill Chill 懂事長 》，一到攝影棚就被媒體團團圍住，頻被追問二姐夫陳鑒（Gary）疑似擔任車手頭、涉嫌詐欺罪被收押一事。跟爸爸余天一樣痛恨詐騙集團的他，氣憤直呼：「瞎！瞎透了！可恥！」

余祥銓很不捨二姐余苑綺跟家人，他稍早透露余苑綺病逝前有留破千萬的遺產，「可是現在因為牽涉到司法問題，一定會扣走」。

余祥銓坦言，「他（陳鑒）已經一個多月沒到我們家，通常都是透過外傭聯絡，最近打給她都說在飯店，平常都是透過視訊聯絡」。

陳鑒被捕時，身上持有2百萬，他日常的手頭寬裕？余祥銓直言沒有，「上次烤肉，帶他們去美式賣場買肉，結果他還跟我媽拿烤肉的錢，那時9千多塊，我媽給他1萬，他還開心說剛好補油錢」，行徑令人傻眼。

此外，陳鑒遭到搜查時拿出「余天辦公室」的特助名片，余天氣憤表示，他辦公室根本沒有陳鑒的名字，名片可能是陳鑒自己去外面印的。余祥銓也說，名片應該是陳鑒自己印的，「他沒有在立委辦公室工作，你們想，我都沒有了」。