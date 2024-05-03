嘉義市推出周六「互助喘息」的創新服務，照顧者當志工服務1次可換喘息2次，當1次志工且參與4次互助喘息，市府加碼送500元禮券及交通接送補助，全市有4個喘息服務據點，長期照顧母親的簡先生肯定這項服務，更期待未來擴大至周日也能喘息。

嘉義市政府衛生局長期照顧管理中心、中華民國家庭照顧者關懷總會、國立臺北護理健康大學試辦「互助喘息服務」，全市有厚福共生小園、國泰綜合長照機構、瑞康日照中心、心康復嘉連家等4個據點可用。

嘉義市衛生局長廖育瑋說明「互助喘息」市府加碼送禮券及補助交通費。（廖素慧攝）

嘉義市推「互助喘息」，照顧者可登入「互助喘息-預約服務平台」預約。（廖素慧攝）

嘉市衛生局長廖育瑋表示，嘉義市是全國互助喘息布點最多的縣市，並加碼送500元禮券給參與4次互助喘息且家屬當志工服務1次者，此外，因應假日復康巴士休息、電動公車常客滿，市府特別補助交通接送費用每趟100元車資，兩項加碼就是要鼓勵長期照顧者多使用喘息服務，且當1次志工立即可換2次喘息服務。

台北護理健康大學長照系教授陳正芬說，「互助喘息」由1位專業照顧服務員搭配1位照顧者志工，照服員負責身體照顧與活動帶領，志工協助安全看顧，以「2對多照顧策略」照顧4至6位失能、失智或身心障礙者。

簡先生分享長體驗周六互助喘息的感受，期待延伸至周日也有。（廖素慧攝）

64歲簡先生說，退休後全職照顧失智母親7年了，最初幾個月晚上守在鐵捲門不敢睡，深怕母親離家走失，夜不成眠，幾乎崩潰，雖然現在每周5天送母親到日照中心，假日在家自己照顧，長年下來仍深感壓力大，體驗過周六「互助喘息」覺得「做1休2」很划算，希望以後周日也有喘息。

副市長林瑞彥分享自己的長照經驗，也贊同周日也要有喘息服務，他還說，照顧者平均要照顧家人7.8年，形同「8年抗戰」，每天平均照顧11.1小時，51.4％沒有照顧替手，因而81.8％有壓力性負荷，非常需要喘息服務。

嘉市府衛生局指出，喘息服務相關資訊可撥打長照專線1966，也可登入「互助喘息-預約服務平台」預約，或電洽0800-50-7272家庭照顧者關懷專線。