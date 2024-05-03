張瀚元勤健身。（張瀚元提供）

台灣知名自然健美選手李天尹（左）手把手訓練張瀚元。（張瀚元提供）

跆拳道不倒女王蘇麗文（左）將到現場為張瀚元加油打氣。（張瀚元提供）

以電視劇《HIStory3：那一天》的盧志剛一角打開知名度的張瀚元，之前也在《女力報到》系列中擔任常駐角色，一直在戲劇上努力的他，不僅僅是演員，同時也是健身教練、拳擊教練，這次即將參與由張傑、許家豪舉辦的5月5日第一屆《Muscle Star健美之星》比賽，他期待自己的身材能夠在體態上有所突破，這樣在未來的新戲劇作品有需要展現身材時就能更有自信。

因為喜歡運動與挑戰自己，張瀚元持續鍛鍊的體能，為了突破自己也同步報考體能相關考試，除了已經通過的「運動按摩專家」、「中華民國體適能健身指導員」外，近期報名美國「NSCA-CPT進階拳擊教練認證」，並在去年六月拿到「WBC國際拳擊中階證照」。現在也是「好FUN運動工作室」的健身教練，他也希望透過參賽以身作則，讓學生看到「努力真的可以改變」，只要你願意「開始」，就能做到。

他與台灣健美界魔王許家豪認識許久，剛出道時都在許家豪的健身房鍛鍊，每次許家豪看到他就會鼓勵他說「比賽啦瀚元！」所以這次許家豪辦比賽當然要參加，而且報名了健體新秀、健體公開，運動健體這三個比賽項目，他說原本只有想報新秀組，但在健身師父李天尹的鼓勵下，建議他多多培養比賽經驗，所以就勇敢地報了三項。

至於對哪個項目最有信心，他說因為有拍過牛仔褲品牌平面廣告，所以運動健體可能是最有信心的，但不管當天成績如何，準備的過程是最重要的，第一次比賽當然會緊張，但比賽就是要展現出最高的自信，所以他給全力衝刺的自己，自信心90分。為了能參與比賽，張瀚元特別找到台灣知名自然健美選手李天尹手把手訓練，從今年的一月一號開始，一天兩練，一週練六天的訓練，從第一天的20分鐘就腿直接抽筋下課，到現在按表操課的每天，他邊練邊佩服著所有選手的毅力，也激勵著自己要更好更強。

5月5日比賽當天，張瀚元的好友，跆拳道不倒女王蘇麗文也會來到現場幫他加油，蘇麗文給他的訣竅與鼓勵是「態度決定一切」，所以他一直很認真看待每次練習，也真心希望可以拿到好成績，不讓給他鼓勵的朋友們失望。

除了重量訓練外，他也會至少每天一小時的有氧訓練，基本上雞胸肉就是每天的主食，在備賽的過程中，他很感恩爸爸媽媽非常貼心，爸爸會特別幫他煮好白飯，而媽媽會默默的幫他補貨地瓜及雞胸肉，家人滿滿的愛都讓很感動，也更跟自己說不能鬆懈，期待當天比賽能有好成績，帶個獎盃回家送給爸媽。而在網路社群上以捕捉完美男性體態聞名的《晏人物》也特別邀請張瀚元拍攝，除了健美比賽的照片外，他也很興奮將可以分享不同角度的體態美給大家，展現健身成果。