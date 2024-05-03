台灣命理界、道教界應邀跨海國際發聲，引起世界宗教學者高度關注，美國名校哈佛大學（Harvard University）日前首度舉辦道教學術演講，國內名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授與會擔任講者，成功將道教推向世界國際學術舞台，堪稱華人之光。

楊登嵙表示，哈佛大學神學院成立世界宗教研究中心，研究基督教（各派系）、猶太教、穆斯林、印度教、佛教、錫克教等各宗教，但獨缺乏道教之研究，哈佛大學亞洲中心主任羅柏松（James Robson）及佛教依法法師積極推動道教之研究，於今年4月25、 26日舉辦道教之學術研究會議及道教科儀展演，此會議及展演為該校破天荒之舉，未來將進一歩成立道教研究中心。

楊登嵙透露，此次演講內容為「授籙-天師傳承、升奏職之規定、符咒製作」，由於論述精彩，加上現場展演，獲得與會各國教授、學者、來賓之高度讚賞，反應相熱烈，這是台灣道教界、宮廟界、命理界的先驅及創舉，他認為，能將道教推向世界國際學術舞台，未來可以提升道教的素質及學養，此行殊為難得且別具意義。

哈佛大學道教學術會議對講者楊登嵙的相關介紹。（圖／楊登嵙提供）

哈佛大學道教學術會議上，與會來賓們專注聆聽演講內容。（圖／楊登嵙提供）