新北市衛生局日前接獲優奇公司自主通報，其生產的黑胡椒細粉疑似檢出蘇丹色素，衛生局即啟動相關稽查與抽驗，並送食藥署檢驗確認，今檢驗結果出爐，優奇公司製售的黑胡椒細粉（有效日期：2026.5.22）確認檢出蘇丹色素3號。該批黑胡椒細粉產品共製造銷售170公斤，截至5月3日止已回收61公斤，剩餘109公斤恐已被吃下肚。

衛生局表示，雖該公司是自主通報，但仍有違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款之虞，為進一步釐清產品是否有違法添加或製程汙染情形，全案後續將移送檢調偵辦。

衛生局說，日前接獲優奇公司自主通報，第一時間即要求該公司落實自主管理責任並盡速完成下架回收，該批黑胡椒細粉產品共製造銷售170公斤，截至5月3日止已回收61公斤，另衛生局溯源抽驗產品使用高林農貿進口的2批黑胡椒原料（產地：越南，進口日期：2022.4.12及2022.3.26）經食藥署檢驗蘇丹色素，結果為「未檢出」。

衛生局呼籲，蘇丹色素非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料自主管理，並確保食品製程應符合規定，切勿心存僥倖、以身試法，倘發現產品有危害衛生安全時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖。