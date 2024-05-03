朱姓牙醫師因擔心自家診所的洗牙比例太低，恐遭牙醫師公會或健保署關切，從2016年起，指使旗下3名牙醫助理多次執行洗牙業務，但仍由朱男掛名登記向健保署申報健保點數，遭到病患察覺有異，拍照存證檢舉。新竹地院審理後判處朱姓牙醫違反醫師法非法執行醫療業務罪，判處有期徒刑7個月，緩刑兩年，並向健保署支付30萬元。其餘3名牙助均依同罪處6個月有期徒刑，緩刑兩年，各付給健保署4萬元。

朱男具有合法醫師資格，開設的診所也為健保署之特約醫院，3名牙助則為該診所牙科行政助理，負責為病患掛號與收費、整理病歷資料等業務，均未取得合法醫師資格。4人明知未取得合法醫師資格，不得執行醫療業務，但從2016年起，朱男指示牙助3人執行洗牙及取出矯正齒模等醫療行為。

判決書指出，每次牙助3人非法執行醫療業務結束後，由朱男填寫各該病患都是由他親自執行醫療業務於病歷上，再由牙助3人透過電腦設備，登載於診所系統，並向健保署申報健保點數，遭到患者發現，拍照存證告發，警方持搜索票執行搜索，查扣病例、健保點數申請表、員工名冊等資料，揭發牙醫行為。

4人一度辯稱並非洗牙，而是從事洗牙後的牙齒拋光，新竹地院函詢衛福部後，衛福部明確表示牙齒拋光行為應由牙醫師親自為之，或由護理人員等相關醫事人員於醫師之指示下為之。牙助3人最後坦承，他們實際上不僅為病患拋光牙齒，更直接為病患洗牙。

法官調查也發現，牙助3人不僅只有在病患口腔外進行牙醫材料的準備或調製，而另有觸及病患口腔內將齒模取出的行為，經衛福部函示，取出矯正齒模是必須由牙醫師親自為之的醫療行為。

朱男向法官坦承非法執行醫療業務的動機，是出於業務太忙碌、診所又因財務狀況不佳無法聘請其他醫生，又因為牙醫師公會會定時檢視醫師施作各個診療項目的比例，擔心洗牙比例太低，恐遭牙醫師公會或健保署關切，才將牙助為病患洗牙的部分拿來向健保署申報。

朱男等4人事後已將詐領的健保費全數繳回，新竹地院法官依違反醫師法非法執行醫療業務罪，判處有期徒刑7個月，緩刑兩年，並向健保署支付30萬元。其餘3名牙助均依同罪處6個月有期徒刑，緩刑兩年，各付給健保署4萬元。