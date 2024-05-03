青蔥是料理常用到的食材，民眾在菜市場或超市一買就是一大把，常常沒用完就爛掉，全聯分享保存妙招，把蔥洗乾淨後擦乾，接著切段、裝入密封袋，冰冷凍庫保存，可以放1個月以上；剩下來的蔥根放到瓶子中，倒入少量水淹沒根部，還會持續長出新蔥。

全聯在官網「生活小百科」分享蔥的保存妙招，買回家的蔥常常用不完，冷藏又不能擺太久，總是放到硬掉、爛掉，甚至黏成一團，只要2招就能保鮮，使用起來也相當方便。

全聯表示，首先把蔥洗乾淨、擦乾水分，接著把蔥綠、蔥白切段，裝入密封袋後放進冷凍庫保存，隨時要用拿出來就有，方便又新鮮；剩下的蔥根放入瓶子中，倒入少量水淹沒根部，就會持續冒出新蔥。

農糧署也曾傳授3招保存蔥的方法，第1招「包起來」，用廚房紙巾把整把蔥包住，連同青蔥尾端折起來放進塑膠袋，可冷藏4至5天；再來是「裝起來」，蔥洗淨後吸乾水分，蔥綠、蔥白切段，放在鋪有餐巾紙的保鮮盒內，可冷藏7天；最後一招是「凍起來」，洗淨後吸乾水分、蔥切段，放在保鮮盒內冰冷凍，可以放30天以上。