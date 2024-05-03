余天二女兒余苑綺的老公陳鑒（Gary）昨(2日)捲入詐欺案被逮，疑似擔任車手頭的角色，還被揪出自行印了「余天特助」的名片，讓余天坦言後悔讓女兒嫁給他。其實，余家三個子女的感情路都命運多舛，大女兒余筱萍先前還曾上節目透露遭某任男友甩，理由竟是雙方家庭政黨理念不合，後來才知道對方早出軌。

余筱萍過去被封為麻將天后，昨聽聞妹夫Gary疑似做車手被抓，余筱萍第一時間反應淡定，還大笑問一句是否可將家人帶回來。而身為余家的小孩，在鎂光燈下長大的余筱萍先前上《命運好好玩》，坦言見時光飛逝，總是遇不到好對象，初戀男友曾向她求婚，但她當時只有20多歲便婉拒，之後則在感情上頻頻碰壁。

余苑綺與余筱萍姊妹情深。（圖／中時資料照）

【精華版】交往九年遭狠甩！余筱萍45歲未婚真相！

余筱萍說，多年前遇到一個男友以結婚為前提交往，原本以為兩人可以走進婚姻，沒想到男方突然跟她提分手，原因竟是男方家跟余筱萍爸爸余天所屬的政黨理念不合，讓余筱萍忍不住吐槽一開始交往就知道她爸爸是誰，「後來我才知道他是劈腿了」。之後她曾跟嫩弟交往，唯一缺點是嫩弟經濟條件不如她，再加上看不到對方的上進心，這回換余筱萍主動提分手。

余家的三個小孩感情路都命運多舛。（圖／中時資料照）

而余祥銓曾跟助理日久生情，未料女方爆出偷走余家20萬，最後被趕出門；接著與「蹦乳妹」傳緋聞，不久被對方男友指控余祥銓是「小王」；幾年後余祥銓戀上企業家女友，原本交往穩定卻又突然分手，余天爆料說：「祥銓是說女友太碎念了，他說生命中不想要有兩個李亞萍。」直到遇到柔柔，余祥銓個性才穩定下來，不僅生了一個女兒，還因為體貼照顧余苑綺的子女，被封為國民舅舅。

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